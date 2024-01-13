Состав «Балтики» пополнился новыми игроками в результате аренды и трансфера

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Между «Балтикой» и «Рубином» достигнута договорённость об аренде нападающего Виталия Лисаковича до конца текущего сезона. С ЦСКА футбольный клуб договорился о трансфере полузащитника Ярослава Арбузова. Об этом сообщила пресс-служба «Балтики».

25-летний Лисакович — воспитанник солигорского «Шахтера». «Цвета этого клуба защищал с 2016-го по 2020-й год. За этот период дважды становился серебряным призёром чемпионата Беларуси и один раз — бронзовым, также несколько раз уходил в аренду в хорватские «Динамо», «Рудеш» и «Вараждин», — говорится в сообщении.

Летом 2020 года Лисаковича выкупил московский «Локомотив», за который нападающий выступал в Лиге Чемпионов. По итогам сезона 2020-2021 годов игрок стал бронзовым призёром чемпионата и обладателем Кубка России. В январе 2022 года Виталий Лисакович перешёл в «Рубин». В составе казанского клуба он сыграл в 46 матчах, в которых набрал 21 результативный балл. Виталий Лисакович — игрок национальной сборной Беларуси.

20-летний Ярослав Арбузов — воспитанник академии луганской «Зари». В 2019 году он переехал в академию московского ЦСКА. В сезоне 2021-2022 годов полузащитник стал победителем молодёжной футбольной лиги. «В первом туре Мир РПЛ сезона 23/24 дебютировал за главную команду красно-синих, а спустя четыре дня забил свой первый мяч во взрослом футболе в рамках кубкового матча против „Оренбурга“. В этом сезоне в его активе 4 матча за основной состав ЦСКА. В мае дебютировал за юношескую сборную России U-19», — рассказали в пресс-службе.Трудовое соглашение с Ярославом Арбузовым заключено сроком на 4,5 года.

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