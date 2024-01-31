В «Балтику» перешел атакующий полузащитник петербургского «Зенита» (фото)

Калининградская «Балтика» выкупила у «Зенита» атакующего полузащитника Данилу Козлова, дебютировавшего в РПЛ 29 апреля 2023 года в игре против самарских «Крыльев Советов».



В пресс-службе «Балтики» информацию «Новому Калининграду» подтвердили, добавив, что 19-летний футболист в составе сине-бело-голубых в сезоне 20/21 стал победителем первенства ЮФЛ. Козлов также является игроком молодежной сборной России.

«В минувшем сезоне в турнире МФЛ в составе молодежной команды „Зенита“ принял участие в 17-ти матчах в которых набрал 13 результативных баллов. Трудовое соглашение с полузащитником заключено на 4,5 года», — добавили в пресс-службе клуба.

В «Балтике» отметили, что сегодня Козлов играет в стартовом составе против «Факела», а до этого участвовал в товарищеской встрече с «Борацем».