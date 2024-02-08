«Балтика» арендовала нападающего «Рубина»

Изображение: сайт ФК «Балтика»
Изображение: сайт ФК «Балтика»
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Футбольный клуб «Балтика» арендовал нападающего «Рубина» Джоэля Фамейе, сообщается на сайте команды.

«26-летний форвард свою карьеру начинал на родине [в Гане] в клубе „Асоква“, в 2016 году на правах аренды переехал в Беларусь, где первую половину сезона провел в „Белшине“, а затем был выкуплен брестским „Динамо“. За 3,5 года в стане динамовцев стал чемпионом Беларуси, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка Беларуси. Летом 2019 года нападающий был продан в „Оренбург“, где провел почти три года», — отмечается в публикации.

В июле 2022 года Фамейе перешел в «Рубин». За казанский футбольный клуб он сыграл в 50 матчах. Арендное соглашение с калининградской командой заключено до конца текущего сезона.

Ранее «Балтика» по соглашению сторон расторгла договор с полузащитником Яном Казаевым.

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