«Балтика» встретится с «Сочи» в первом матче весенней части РПЛ

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Калининградский футбольный клуб «Балтика» встретится с «Сочи» в рамках 19 тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдет 3 марта в 18:00 на «Ростех Арене» (0+) и станет первой в весенней части турнира.

По итогам осенней части сезона подопечные Сергея Игнашевича располагаются на 15 месте турнирной таблицы. Победа в ближайшее воскресенье при удачных раскладах позволит калининградцам подняться на строку выше.

В межсезонье состав калининградцев значительно обновился: клуб покинули сразу восемь игроков, а пришли 11. По данным СМИ, «Балтика» совершила рекордную сделку, купив 24-летнего полузащитника Кирилла Капленко из «Оренбурга» за 1,6 млн евро. Кроме Капленко состав команды также пополнили Юрий Ковалёв («Оренбург»), Виталий Лисакович («Рубин»), Джоэль Фамейе («Рубин»), Алекс Фернандес («Черно Море»), Кевин Андраде («Америка де Кали»), Данила Козлов («Зенит»), Диего Луна («Каракас»), Ярослав Арбузов (ЦСКА), Иван Коновалов («Тобол») и Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»).

Подготовку к возобновлению сезона команда по традиции проводила в Турции. Три учебно-тренировочных сбора прошли в Белеке и завершились меньше недели назад.

Соперник балтийцев сейчас занимает последнее место в РПЛ. В составе сочинцев играет сразу два экс-игрока «Балтики» — полузащитник Никита Бурмистров и защитник Артем Макарчук, выступавшие за калининградский клуб в 2015-2017 и 2017 году соответственно.



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