«Балтика» с минимальным счётом уступила «Оренбургу» в 20 туре РПЛ

Калининградская «Балтика» в выездном матче 20 тура Российской Премьер-лиги уступила «Оренбургу» со счётом 1:0. Забитым мячом отметился полузащитник хозяев Джимми Марин на 80 минуте матча.



«Балтика» имела достаточное количество голевых моментов в первой половине встречи, однако реализовать ни один из них не удалось. Единственный забитый калининградцами мяч Данилы Козлова был отменён после просмотра VAR.

Отметим, что подопечные Сергея Игнашевича продолжают оставаться на 15 месте в турнирной таблице чемпионата. После поражения «Оренбургу» отставание до 14 места для балтийцев увеличилось до 5 очков.