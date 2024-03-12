«Балтика» сыграет против «Локомотива» в 1/4 финала Кубка России по футболу

Калининградский футбольный клуб «Балтика» 14 марта проведёт ответную встречу 1/4 финала Кубка России против московского «Локомотива» (0+). Игра пройдет в Москве на «РЖД Арене» и определит полуфиналиста турнира.

Первый матч между балтийцами и железнодорожниками прошёл 28 ноября прошлого года в Калининграде и завершился со счётом 2:2. «Балтика» первой пропустила, но позже сравняла счёт и вышла вперёд благодаря голам Натана Гассамы и Тиграна Аванесяна. Однако «Локомотив» сравнял счёт на 90-й минуте встречи. Дублем в составе гостей отметился нападающий Тимур Сулейманов.

В случае победы над столичным клубом «Балтика» продолжит выступать в элитной части турнира под названием «Путь РПЛ», а в случае неудачи отправится в розыгрыш «Пути регионов».

Прямую трансляцию матча покажет телеканал «Матч ТВ». Начало встречи в 17:00 по местному времени.

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