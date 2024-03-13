«Балтика» заработала 66,2 млн рублей на групповом этапе Кубка России

Калининградский футбольный клуб «Балтика» заработал 66,2 млн рублей на групповом этапе Кубка России. Информацию опубликовал Российский футбольный союз.

«Клубы FONBET Кубка России 2023/24 получили призовые выплаты от Российского футбольного союза за первую часть сезона. Участникам Пути регионов по итогам шести раундов турнира было перечислено 120,8 млн рублей. Клубам, которые играли в групповом этапе Пути РПЛ, было перечислено 907,2 млн рублей», — отмечается в сообщении.

Петербургский «Зенит» одержал победу в пяти матчах из шести группового этапа Пути РПЛ и заработал 75,7 млн рублей. Московские «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», а также «Краснодар», «Балтика», «Оренбург» и «Ростов» получили по 66,2 млн рублей. «Урал» из Екатеринбурга и «Динамо» из Москвы — по 56,7 млн рублей. «Ахмат» (Грозный), «Факел» (Воронеж) и «Сочи» — по 47,2 млн рублей. Казанский «Рубин», «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов» заработали по 37,7 млн рублей, сообщили в РФЛ.

«Клубы низших лиг получили в сумме 120,8 млн рублей. Самые крупные призовые по 8,2 млн рублей получили астраханский „Волгарь“, подмосковные „Химки“, московская „Родина“ и „СКА-Хабаровск“», — уточняется в публикации.

Весенняя часть Кубка России 2023/24 стартует 12 марта.

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