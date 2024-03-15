Регби-клуб «Балтийский шторм» стал резидентом «Ростех Арены»

Регби-клуб «Балтийский шторм» стал новым резидентом «Ростех Арены». Соглашение о сотрудничестве подписали 13 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Мы продолжаем подготовку на базовом стадионе, но возможности „Ростех Арены“, безусловно, выводят развитие нашего клуба и вида спорта в регионе на высочайший уровень, — цитирует пресс-служба директора „Балтийского шторма“ Андрея Бурдейного. — В таких условиях играла сборная нашей страны и побеждала в Калининграде, например, соперников из Португалии. Ждём тысячи земляков на трибунах 13 апреля. И продолжим представлять наш регион во всех видах любимой игры — ставим задачи и на классическое, и на олимпийское, и на пляжное, и на снежное регби. Для этого нужна вариативность и нашего состава, и технического оснащения»

Регби-клуб «Балтийский шторм» создали в 2016 году в формате любительской сборной Калининградской области. С 2022 года он выступает на профессиональной основе, получив поддержку правительства региона. В 2023 году «Балтийский шторм» завоевал золото Высшей лиги чемпионата России по регби-7 и получил путёвку в элитный дивизион отечественного олимпийского регби. После впервые выиграл и Кубок России по регби-7 в Калининграде, первенствовал в домашнем матче Высшей лиги чемпионата России по регби-15. Летом 2023 года калининградский клуб стал вице-чемпионом Кубка России по пляжному регби и серебряным призёром чемпионата России по регби на песке. В январе 2024 года «Балтийский шторм» выиграл Кубок России по снежному регби в Москве.