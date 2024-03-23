Игру калининградского «Локомотива» с «Протоном» перенесли

Матч калининградского «Локомотив» с «Протоном» (0+) из Саратова перенесли с 24 на 27 марта, сообщается в телеграм-канале волейбольного клуба.

«В связи с трагическими событиями в Москве первый четвертьфинальный матч между „Локомотивом“ и „Протоном“ в Калининграде перенесен с 24 на 27 марта. Игра начнется в 19:00. Ранее приобретенные билеты действительны», — говорится в публикации. Кассы дворца спорта «Янтарный» работают 23, 24 и 27 марта с 11:00 до 19:00.

«История противостояния команд Калининграда и Саратова не сказать, что такая уж и давняя, — отмечается на сайте „Локомотива“. — Да, до нынешнего сезона калининградки регулярно обыгрывали команду с берегов Волги. В том числе, и в плей-офф. Была победа в золотом для нашей команды „Финале шести“ в 2021 году, когда в первом матче группового этапа „Локо“ победил 3:0. В следующем сезоне „Локо“ переиграл саратовских волейболисток в четвертьфинальной серии, а в прошлом году — на полуфинальном этапе. До нынешнего сезона на счету „Протона“ не было побед над „Локомотивом“. Но ничто не вечно, и успешная серия нашей команды в противостоянии с Саратовом завершилась. Сначала „Протон“ выиграл в Калининграде матч в рамках группового этапа Кубка столетия, а затем победил 3:1 и в игре первого круга Суперлиги. Впрочем, „Локомотив“ ответил достойно, выиграв в Саратове во втором круге 3:0».