Игру калининградского «Локомотива» с «Протоном» перенесли

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Матч калининградского «Локомотив» с «Протоном» (0+) из Саратова перенесли с 24 на 27 марта, сообщается в телеграм-канале волейбольного клуба.

«В связи с трагическими событиями в Москве первый четвертьфинальный матч между „Локомотивом“ и „Протоном“ в Калининграде перенесен с 24 на 27 марта. Игра начнется в 19:00. Ранее приобретенные билеты действительны», — говорится в публикации. Кассы дворца спорта «Янтарный» работают 23, 24 и 27 марта с 11:00 до 19:00.

«История противостояния команд Калининграда и Саратова не сказать, что такая уж и давняя, — отмечается на сайте „Локомотива“. — Да, до нынешнего сезона калининградки регулярно обыгрывали команду с берегов Волги. В том числе, и в плей-офф. Была победа в золотом для нашей команды „Финале шести“ в 2021 году, когда в первом матче группового этапа „Локо“ победил 3:0. В следующем сезоне „Локо“ переиграл саратовских волейболисток в четвертьфинальной серии, а в прошлом году — на полуфинальном этапе. До нынешнего сезона на счету „Протона“ не было побед над „Локомотивом“. Но ничто не вечно, и успешная серия нашей команды в противостоянии с Саратовом завершилась. Сначала „Протон“ выиграл в Калининграде матч в рамках группового этапа Кубка столетия, а затем победил 3:1 и в игре первого круга Суперлиги. Впрочем, „Локомотив“ ответил достойно, выиграв в Саратове во втором круге 3:0».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter