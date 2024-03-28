Калининградский «Локомотив» уступил «Протону»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Волейбольный клуб «Локомотив» (Калининград) уступил «Протону» (Саратов) со счетом 3:2. Игра прошла вечером 27 марта во дворце спорта «Янтарный».

«Первые три партии понервничали очень серьезно, это же плей-офф. Команда Саратова ничего не теряла, начали очень жестко подавать. То, что меня удивило, они начали подавать нашей либеро (специальный игрок в составе команды, выполняющий только защитные функции — прим. „Нового Калининграда“), которая сегодня, к сожалению, не справилась. Если мы посмотрим, 45 раз они подались нашей либеро», — пояснил главный тренер «Локомотива» Радослав Арсов на видео в телеграм-канале клуба.

Матч «Локомотива» с «Протоном» должен был пройти 24 марта, однако его перенесли на 27 марта из-за трагических событий в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. «История противостояния команд Калининграда и Саратова не сказать, что такая уж и давняя. Да, до нынешнего сезона калининградки регулярно обыгрывали команду с берегов Волги. В том числе, и в плей-офф», — отмечалось на сайте калининградской команды.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter