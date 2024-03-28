Калининградский «Локомотив» уступил «Протону»

Волейбольный клуб «Локомотив» (Калининград) уступил «Протону» (Саратов) со счетом 3:2. Игра прошла вечером 27 марта во дворце спорта «Янтарный».

«Первые три партии понервничали очень серьезно, это же плей-офф. Команда Саратова ничего не теряла, начали очень жестко подавать. То, что меня удивило, они начали подавать нашей либеро (специальный игрок в составе команды, выполняющий только защитные функции — прим. „Нового Калининграда“), которая сегодня, к сожалению, не справилась. Если мы посмотрим, 45 раз они подались нашей либеро», — пояснил главный тренер «Локомотива» Радослав Арсов на видео в телеграм-канале клуба.

Матч «Локомотива» с «Протоном» должен был пройти 24 марта, однако его перенесли на 27 марта из-за трагических событий в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. «История противостояния команд Калининграда и Саратова не сказать, что такая уж и давняя. Да, до нынешнего сезона калининградки регулярно обыгрывали команду с берегов Волги. В том числе, и в плей-офф», — отмечалось на сайте калининградской команды.