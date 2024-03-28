«Балтика» в субботу сыграет против «Пари Нижний Новгород»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградская «Балтика» сыграет против нижегородского ФК «Пари Нижний Новгород» в рамках 22 тура Российской Премьер-лиги (0+). Встреча пройдет 30 марта в Калининграде на «Ростех Арене».

Соперник балтийцев располагается на 9 месте в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 28 заработанных очков за сезон. «Балтика» занимает 15 место и в случае победы сократит отставание до зоны стыковых матчей за сохранение прописки в РПЛ.

Последней официальной встречей балтийцев стала победная игра против московского «Локомотива» в Пути РПЛ Кубка России по футболу. Подопечные Сергея Игнашевича обыграли москвичей в серии пенальти и в первые в истории вышли в полуфинал турнира, где сыграют с бывшей командой своего наставника ЦСКА.

Для нижегородцев последняя игра в рамках чемпионата закончилась минимальным поражением 0:1 против казанского «Рубина». Лучшим бомбардиром в составе коллектива является Николай Калинский — на счету 30-летнего полузащитника 3 забитых мяча за сезон. В межсезонье клуб покинул один из ведущих игроков команды Эдгар Севикян, перешедший за 1,1 миллионов евро в венгерский «Ференцварош».

Отметим, что в первом круге «Балтика» и «Пари Нижний Новгород» сыграли в безголевую ничью. Начало субботнего матча в 16:30. Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

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