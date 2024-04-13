«Балтика» разгромила «Ахмат» со счётом 7:1

Футбольный клуб «Балтика» одержал победу над «Ахматом» со счетом 7:1. Матч 24-го тура Российской премьер-лиги прошёл 13 апреля на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Счет на четвёртой минуте открыл нападающий балтийцев Анхело Энрикес. Через четыре минуты ещё один мяч в ворота чеченской команды отправил Алекс Фернандес. На 10-й минуте разрыв усилил полузащитник Юрий Ковалев. На 34-ой — нападающий Виталий Лисакович, на 41-ой снова отличился Фернандес.

После перерыва грозненцам всё же удалось забить «Балтике» гол. Его автором стал Светослав Ковачев. Однако на 84-ой минуте балтиец Алекс Фернандес снова поразил порота соперников. Седьмой гол на 89-ой минуте забил Максим Кузьмин.

По данным компании Opta Sports, занимающейся спортивной аналитикой, Алекс Фернандес стал вторым игроком в истории «Балтики» с хет-триком в чемпионате России. Первым это сделал Сергей Булатов в 1996 году против «Крыльев Советов» (5:0). В текущем сезоне это второй хет-трик в РПЛ, первым был хет-трик с пенальти нападающего ЦСКА Федора Чалова против «Ахмата» в июле прошлого года. «Это самая крупная победа в истории „Балтики“ в чемпионате России, и самое крупное поражение „Ахмата“», — отмечается в телеграм-канале Opta Sports.

Следующая игра «Балтики» пройдет в рамках Кубка России 16 апреля в 19:30 (мск) на «ВЭБ Арене» в Москве. Соперником калининградской команды станет ЦСКА.