«Локомотив» уступил «Динамо-Ак Барс» в четвёртом матче финала Суперлиги

Фото: Telegram-канал ВК «Локомотив»
Фото: Telegram-канал ВК «Локомотив»
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Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» проиграл казанскому «Динамо-Ак Барс» со счётом 2:3 в четвёртом матче финальной серии женской Суперлиги. Пятый, решающий матч состоится 29 апреля в Казани, пишет «Спорт-Экспресс».

«В стартовой партии четвёртого матча хозяйки паркета буквально разгромили „Динамо-Ак Барс“. Выигрыш второй партии дался куда сложнее, но и здесь команда из Калининградской области взяла верх. Вот только дальше включились соперницы, у которых явно были свои виды на чемпионство, — пишет издание, — Ситуация на площадке поменялась почти полностью. Гостьи уверенно взяли третью и четвертую партии, а в пятой преимущество переходило от одних к другим».

Счёт в серии — 2:2. «Увы, едем в Казань!», — сообщил калининградский клуб в своём Telegram-канале.

Во вторник, 23 апреля, «Локомотив» обыграл соперниц из казанского клуба со счётом 3:0. Для чемпионства калининградкам оставалось выиграть ещё один матч. «Динамо-Ак Барс» попало в финал национального чемпионата впервые с 2018 года, «Локомотив» пробивается в титульную игру шестой сезон подряд.

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