«Балтика» проиграла московскому «Динамо» важную игру в Калининграде

«Балтика» дома проиграла «Динамо» и не смогла выйти из зоны вылета. Матч 28 тура российской Премьер-лиги прошёл в Калининграде в субботу, 11 мая, и завершился со счётом 2:3, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

Первыми отличились москвичи. На 3 минуте матча после прострела с краю штрафной отличился нападающий Константин Тюкавин. Спустя полчаса равенство в счёте восстановил Анхело Энрикес. На 68 минуте встречи «Балтика» забила второй гол усилиями Виталия Лисаковича и Кирилла Капленко, однако судья засчитал взятие ворот только после совещания с видеоассистентом. Динамовцы сравняли цифры на табло уже в компенсированное арбитром время: сделал это защитник москвичей Роберто Фернандес ударом с головы после подачи углового. Уже под самый конец встречи полузащитник гостей Никлас Нгамалё добыл для москвичей важную для борьбы за чемпионство победу – 2:3.

Следующий матч «Балтика» также проведёт в Калининграде. В финале Пути регионов Кубка России бело-синие встретятся с московским «Спартаком», которому дважды проиграли в чемпионате. Начало встречи – в 19:45 (0+).