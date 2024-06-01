Тренер «Зенита» рассказал об интересе клуба к голкиперу «Балтики»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к голкиперу «Балтики» Евгению Латышонку.



«Не знаю, кто писал. Пишут очень много, — цитирует Семака пресс-служба „Зенита“. — Поверьте, правды очень мало в том, что пишут. Думаю, что это могут быть какие-то желания, может, агентов, желание кого-то из прессы как-то обозначить свое личное отношение к тому или иному игроку. Естественно, таким образом неравнодушные люди к клубу пытаются обратить внимание тренерского состава на того или иного игрока. Мы смотрим и анализируем всех игроков, которые теоретически могут усилить нашу команду или дополнить конкуренцию. Что касается всех трансферов, думаю, вплотную мы начнем над этим работать уже после матча, который будет в „Лужниках“».