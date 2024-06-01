В воскресенье «Балтика» сыграет с «Зенитом» за кубок России

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Калининградская «Балтика» в воскресенье, 2 июня, в финальном матче Кубка России по футболу сыграет с петербургским «Зенитом». Балтийское дерби состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнётся в 17:00 (0+).

У команды Сергея Игнашевича есть реальный шанс завоевать отечественный трофей после вылета из российской Премьер-лиги. Оспорить притязания на титул предстоит с чемпионом страны сезона 2023/2024. Предстоящая встреча будет заключительной в нынешней российской футбольной кампании. В последнем матче РПЛ балтийцы проиграли московскому «Локомотиву» со счётом 1:3 и вылетели в Первую лигу, где будут играть минимум до весны 2025 года.

«Новый Калининград» проведёт предматчевую трансляцию возле стадиона «Лужники». Стрим начнётся в группе «ВКонтакте» в 15:30.

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