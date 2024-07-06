Сборная Калининграда по боксу одержала победу над сборной Германии

Сборная по боксу Калининградской области одержала победу над сборной Германии в турнире «Кубок по боксу на призы главы администрации Калининграда». Как сообщили организаторы турнира, соревнования состоялись в областном центре в субботу на площадке Дня города на Верхнем озере.

В турнире приняли участие спортсмены в четырех возрастных группах: 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет, 19-40 лет. 13 спортсменов из Калининградской области состязались с 13 спортсменами из Германии в 11 весовых категориях. «Калининграды победили с большим преимуществом», — отметили организаторы.