Определились победители парусной регаты «Кубок космонавта Леонова»

В Пионерском завершился 12-й сезон парусной регаты «Кубок космонавта Леонова». Гонщики боролись за главные призы с 5 по 9 июля, сообщили организаторы.

Организаторы отметили, что регата постоянно расширяет число участников и классов яхт. В этом году участие в ней приняли 167 участников. Победителями стали шесть командных призёров, 27 - в личном первенстве. Также к традиционным классам в этом сезоне добавились и взрослые.

Победителем в классе «Оптимист» стали Цветков Фёдор, Крупачёва Алиса и Королёв Даниил, в «Ракете 270» — Собенина Милена, в «Кадете» — Мительская Виктория и Константинова Диана, в «Laser 4.7» — Фомин Ярослав, в «Техно» — Тамашевская Яна. Во взрослой группе победу одержал Сергей Павленко из класса «iQfoil», который специализируется на виндсёрфинге.