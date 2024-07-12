Определились победители парусной регаты «Кубок космонавта Леонова»

Фото: Дмитрий Буторин
Фото: Дмитрий Буторин
Все новости по теме: Спорт

В Пионерском завершился 12-й сезон парусной регаты «Кубок космонавта Леонова». Гонщики боролись за главные призы с 5 по 9 июля, сообщили организаторы.

Организаторы отметили, что регата постоянно расширяет число участников и классов яхт. В этом году участие в ней приняли 167 участников. Победителями стали шесть командных призёров, 27 - в личном первенстве. Также к традиционным классам в этом сезоне добавились и взрослые.

Победителем в классе «Оптимист» стали Цветков Фёдор, Крупачёва Алиса и Королёв Даниил, в «Ракете 270» — Собенина Милена, в «Кадете» — Мительская Виктория и Константинова Диана, в «Laser 4.7» — Фомин Ярослав, в «Техно» — Тамашевская Яна. Во взрослой группе победу одержал Сергей Павленко из класса «iQfoil», который специализируется на виндсёрфинге.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter