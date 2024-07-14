«Балтика» отметила возвращение в Первую лигу ничьей

«Балтика» вернулась из РПЛ в Первую лигу и сыграла первый свой матч с московской «Родиной» вничью. В калининградском клубе этому результату дали позитивную оценку, заявив, что это «первый балл в копилку сезона». Впрочем, эксперты еще перед началом матча невысоко оценивали шансы «Балтики», так как в сезон команда вошла с сильно обновленным составом, а москвичи в плане сыгранности имели значительное преимущество.



Матч проходил на «Сапсан Арене» в Москве. Еще утром в пресс-службе «Балтики» отметили, что в составе «Родины» выступают два балтийца — Артём Мещанинов и Александр Корякин.

«Артёма хорошо помнят наши болельщики. В сезоне 21/22 он стал одним из лучших защитников лиги, и два года назад заслуженно отправился на повышение в „Сочи“, став на тот момент рекордным трансфером на выход для нашего клуба. Игроком „Родины“ Артём стал этой зимой, а в „Балтике“ принял участие в 86 матчах, — напомнили в пресс-службе. — Александр так и не сыграл за нас ни одного матча, выступал за вторую команду. Зимой на правах аренды перешел в „Родину“, стал основным голкипером, провел яркую весну и стал одним из лучших вратарей этого отрезка сезона. По истечении срока арендного соглашения москвичи выкупили права на Корякина».

Тем не менее, ни «Родина», ни «Балтика» так и не сумели открыть счет в стартовом матче нового сезона. В итоге, «Балтика» с одним очком занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Родина» с таким же количеством очков идет десятой.