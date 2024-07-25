Для жителей сёл региона решили провести всероссийский марафон «Земля спорта»

В Гвардейске на территории Детско-юношеской спортивной школы 27 июля состоится региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта» (0+), который призван популяризировать здоровый образ жизни среди сельчан. Как сообщил минсельхоз Калининградской области, в нём ожидается участие 300 жителей региона из 18 муниципалитетов. Открытие мероприятия запланировано на 10:00.



«В ходе проведения марафона участников ждут семейные эстафеты, сдача нормативов ГТО, силовой экстрим, турнир по волейболу и другие дисциплины, а также зажигательный флешмоб, — рассказали в министерстве. — Флешмоб-разминку проведёт Алексей Ситников — инструктор одного из спортивных клубов и спортивный судья второй категории по триатлону. Разминка начнётся в 10:45».

Участников и зрителей также ждёт праздничная программа с выступлением вокальных и танцевальных групп из муниципалитетов. На площадке также будет работать фермерская ярмарка.

Финал марафона пройдёт в Светлогорске 25 августа. В пресс-службе регионального минсельхоза сообщили, что на него съедутся победители региональных этапов состязания из 58 регионов страны.