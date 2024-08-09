Калининград может принять летние российско-китайские Игры-2026

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская область рассматривается в качестве площадки для проведения летних юношеских российско-китайских Игр-2026. Об этом в интервью ТАСС в четверг, 8 августа сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Министр заявил, что с региональными властями предварительная договоренность уже достигнута.

«Мы работаем с нашими партнерами из Китайской Народной Республики, — цитирует министра информагентство. — У нас в январе пройдут юношеские российско-китайские Игры по зимним видам спорта на Сахалине. В 2026 году планируем летние Игры, выбираем регион в России, мы смотрим в сторону западных. Высока доля вероятности, что мы их проведем в самом западном регионе, в Калининградской области».

Дегтярев заметил, что это еще «надо согласовать с китайской стороной».

«Если мы с китайской стороной согласуем, будет оптимально, — добавил он. — Самый западный регион в сердце Европы. Лучшие молодые атлеты из России и Китайской Народной Республики сойдутся в разных дисциплинах. Почему нет?»

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