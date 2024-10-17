«Балтика» разгромила лидера Первой лиги в матче Кубка России

«Балтика» разгромила лидера Первой лиги в матче пятого раунда пути регионов Кубка России по футболу. Калининградцы забили московскому «Торпедо» четыре безответных мяча.



Счёт в игре открыл нападающий Алекс Фернандес, реализовав пенальти на 19 минуте. На 37 минуте Илья Стефанович удвоил преимущество балтийцев. Иван Зазвонкин уже в компенсированное к первому тайму время довёл счёт до разгромного. Точку в матче на 50 минуте поставил всё тот же Алекс Фернандес — 0:4, выездная победа калининградцев у команды, лидирующей в таблице Первой лиги.



На данный момент в регулярном чемпионате «Балтика» идёт четвёртой, набрав 24 очка. После игры с «Торпедо» калининградские футболисты отправятся в Ярославль. В столице Золотого Кольца балтийцы встретятся с «Шинником» в 15 туре Первой лиги.