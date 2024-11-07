Калининградцы впервые выиграли всероссийские соревнования по хоккею 3х3

Команда из Калининграда впервые одержала победу во всероссийских соревнованиях по хоккею 3×3. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Турнир национального класса по новой дисциплине хоккея приняла Республика Башкортостан. В формате 3×3 сыграли 32 команды мальчиков не старше 12 лет. Воспитанники калининградской муниципальной спортивной школы по хоккею, фигурному катанию, кёрлингу и шорт-треку выиграли все девять матчей.

Подопечные Александра Назарова, Владимира Лимарева и Владислава Зайцева смогли набрать максимально возможные 14 очков на групповом этапе, забив суммарно 50 шайб и пропустив только восемь. В полуфинале они переиграли нижегородский «Штурм» со счётом 4:0, а во встрече за титул оказались сильнее команды «Девон» из Татарстана со счётом 5:0.