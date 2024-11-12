Калининградка впервые выиграла чемпионат мира по боевому самбо (фото)

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Калининградская спортсменка выиграла чемпионат мира по боевому самбо. Чемпионка России, Европы и мира по спортивному самбо Анжела Гаспарян в боевом разделе первенства выступала впервые, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Всего участие в соревнованиях в Астане приняли 470 делегатов из 80 государств. В весовой категории «до 80 килограммов» Анжела Гаспарян провела две встречи. В полуфинале выиграла у самбистки из Казахстана. В финале удачный бросок и два точных удара отправили в нокдауны соперницу из Узбекистана и принесли победу со счётом 10:0.

Подопечная Заслуженного тренера России Сергея Мкртчяна — одна из прим Центра спортивной подготовки сборных команд Калининградской области. Анжела Гаспарян — первая воспитанница калининградского самбо, перешедшая в боевой раздел и добившаяся столь значимых достижений на мировой спортивной арене. Девушка тренируется и живёт в Калининграде, пробует себя в роли тренера в региональной специализированной спортивной школе.

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