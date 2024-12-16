Сборная Калининградской области по муайтай завоевала 14 медалей на Кубке России (фото)

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Сборная региона по муайтай завоевала 14 наград на Кубке России. В соревнованиях в Нижегородской области приняли участие более 1200 делегатов из 56 субъектов Российской Федерации, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Калининградская сборная продемонстрировала одно из лучших выступлений по суммарному количеству наград. В активе подопечных Кирилла Круглякова, Сергея Мягкова, Константина Мозжухина, Ольги Кузнецовой, Сергея Макагонова, Кирилла Сапроненко, Андрея Чукина, Алексея Старчука и Леонида Савельева шесть золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали двух турниров — Кубка страны и всероссийских соревнований «Кубок Содружества».

Победителями в своих весовых и возрастных категориях стали: Михаил Кононов, Владислав Подольский, Екатерина Павлова, Дарья Некрасова, Камила Кузнецова, Татьяна Соина. На вторую ступень пьедестала поднимались Владислав Андрющенко, Алиса Аксёнова, Вячеслав Лукьяненко и Арина Балтабаева. Третьими стали София Багель, Полина Львова, Доминика Собликова и Даниил Сапроненко.

Весной 2024 года Калининградская область впервые за несколько лет приняла чемпионат и первенство Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Свыше 400 поединков собрали более 500 участников, боксировавших на двух рингах в универсальном игровом зале дворца спорта «Автотор-Арена».

Планируется, что в 2026 году один из наиболее массовых и представительных турниров страны по муайтай также примет спорткомплекс в микрорайоне имени Александра Космодемьянского. Ведутся переговоры об организации там первенства России на 1000 и более участников, отметили в пресс-службе правительства.