В воскресенье «Локомотив» сыграет с аутсайдером Суперлиги в Красноярске

Фото: Новый Калининград
Фото: Новый Калининград
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В воскресенье калининградский волейбольный «Локомотив» сыграет с аутсайдером Суперлиги в Красноярске. Встреча с местным «Енисеем» в рамках 19 тура первенства начнётся в 12:00 (0+).

В этом сезоне спортсменки уже встречались между собой в Калининграде. В октябре подопечные Андрея Воронкова оказались сильнее соперниц. Домашнюю встречу шестого тура «Локомотив» выиграл со счётом 3:1.

Перед стартом 19 игрового дня калининградки занимают вторую строчку турнирной таблицы. В их активе 44 очка. Красноярский «Енисей», напротив, расположился на предпоследнем месте, имея 10 баллов. Лидером первенства является казанское «Динамо — Ак-Барс». Клуб из Татарстана набрал 51 пункт, при этом у казанцев матч в запасе.

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