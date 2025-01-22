В Зеленоградске решили провести забег с лампочками

Фото: афиша мероприятия
Фото: афиша мероприятия
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В Зеленоградске 22 февраля в 18:00 начнется беговой карнавал «Забег света» (0+) , который пройдет по главным туристическим маршрутам города. Об этом в своих социальных сетях сообщает газета «Волна».

«Всё, что нужно для участия, — это фонарики, лампочки и смешной костюм, который заставит улыбаться всех вокруг. Дистанция — 2/4 км. Темп 6:30», — сказано в анонсе. Старт от кафе по адресу: ул. Горького, дом 1.

После забега состоится акустический концерт, а также спектакль «751 по Фаренгейту» в исполнении артиста театра «Веселые баррикады» Гарича Маслова.

Участие в забеге платное, регистрация закроется в 17 часов 21 февраля. Подробности можно узнать на сайте организаторов.


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