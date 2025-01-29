«Балтика» отдала полузащитника в аренду дебютанту Высшей лиги Беларуси

«Балтика» отдала полузащитника Никиту Глушкова в аренду клубу-дебютанту Высшей лиги Беларуси по футболу. Об этом калининградский ФК сообщил в своих медиа.

«Между футбольными клубами „Балтика“ и „Макслайн“ заключено соглашение о переходе полузащитника Никиты Глушкова на правах аренды до 30 июня 2025-го», — заявил калининградский клуб.

Футбольный клуб «Макслайн», который с конца 2024 года называется «МЛ Витебск», готовится дебютировать в Высшей лиги Беларуси. В прошлом сезоне команда заняла второе место в Первой лиге республики. Финишное положение позволило клубу завоевать прямую путёвку на повышение в классе.

Глушков перешёл в «Балтику» летом 2024 года из тольяттинского «Акрона». В сезоне 2024/2025 он провёл за калининградскую команду 12 матчей, в которых отдал две голевые передачи. При этом за всю карьеру игрок провёл за «Балтику» 48 встреч, где дважды забил и семь раз ассистировал.