Калининградская «Балтика» сыграла вничью со сборной Северной Кореи

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградская «Балтика» и сборная Северной Кореи сыграли вничью. Товарищеский матч прошёл на сборах в Турции и завершился со счётом 1:1.

Первыми отличились балтийцы. На 9-й минуте встречи дебютный для калининградцев мяч забил защитник Евгений Чернов. Ответ корейцев последовал практически сразу. На 11-й минуте Чо-Гук Ри сравнял цифры на табло.

За несколько часов до игры со сборной КНДР балтийцы встретились с казастанским «Улытау». В этой игре калининградцы оказались сильнее соперника. Свои голы забили нападающие Кирилл Никишин и Абу-Саид Эльдарушев. Сам матч закончился со счётом 3:1.

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