Калининградская «Балтика» сыграла вничью со сборной Северной Кореи

Калининградская «Балтика» и сборная Северной Кореи сыграли вничью. Товарищеский матч прошёл на сборах в Турции и завершился со счётом 1:1.

Первыми отличились балтийцы. На 9-й минуте встречи дебютный для калининградцев мяч забил защитник Евгений Чернов. Ответ корейцев последовал практически сразу. На 11-й минуте Чо-Гук Ри сравнял цифры на табло.

За несколько часов до игры со сборной КНДР балтийцы встретились с казастанским «Улытау». В этой игре калининградцы оказались сильнее соперника. Свои голы забили нападающие Кирилл Никишин и Абу-Саид Эльдарушев. Сам матч закончился со счётом 3:1.