«Локомотив» с минимальной разницей обыграл саратовский «Протон» на выезде

Фото: архив «Нового Калининграда»
Фото: архив «Нового Калининграда»
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Калининградский волейбольный «Локомотив» с минимальной разницей обыграл саратовский «Протон» в выездном матче. Встреча прошла 7 февраля в рамках 22 тура предварительного этапа российской Суперлиги.

Игра шла достаточно ровно. Первая партия осталась за хозяйками арены: 25:20. Второй и третий сеты забрали калининградки — оба раза по 19:25. В четвёртой партии сильнее оказались волейболистки «Протона», выиграв её со счётом 25:17. На тай-брейке подопечные Андрея Воронкова проявили характер и довели встречу до победного конца: 10:15. Итоговый счёт составил 2:3.

Результат матча позволил калининградскому клубу набрать 53 очка и закрепиться на второй строчке таблицы Суперлиги. Лидером первенства по-прежнему является казанское «Динамо — Ак-Барс» с 59 пунктами в активе и матчем в запасе. В 23 туре «Локомотив» дома сыграет с «Уралочкой-НТМК». Встреча запланирована на 19:00 (0+).

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