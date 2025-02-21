В субботу «Локомотив» сыграет против московского «Динамо» на выезде

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В субботу калининградский волейбольный «Локомотив» сыграет против московского «Динамо» на выезде. Встреча состоится в рамках 24 тура женской Суперлиги и начнётся в 16:00 (0+).

Команды за всё время противостояния провели между собой 14 матчей. Каждая выиграла по семь раз. Разность мячей составляет 29 на 26. При этом последняя встреча между клубами завершилась победой «Локомотива» в Калининграде. Тогда 27 ноября волейболистки Андрея Воронкова оказались сильнее гостей из столицы со счётом 3:1.

Перед стартом 24 тура Суперлиги команды располагаются друг от друга на расстоянии в 12 очков. «Локомотив» занимает вторую строчку таблицы с 56 баллами. Московское «Динамо» идёт четвёртым, имея в активе 44 пункта. Лидером таблицы является казанское «Динамо — Ак-Барс» с 65 очками.

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