Калининградский «Локомотив» одержал волевую победу над московским «Динамо»

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Калининградский волейбольный «Локомотив» одержал волевую победу над московским «Динамо». Встреча 24 тура женской Суперлиги прошла в столице 22 февраля.

Первые две партии остались за хозяевами площадки: 25:22 и 25:15 соответственно. В третьем сете калининградки сумели перевернуть игру, забрав его со счётом 25:27. Оставшиеся две партии, включая тай-брейк, волейболистки Андрея Воронкова провели уверенно. Сначала выиграли 15:25, затем 8:15. Судья зафиксировал волевую победу калининградок со счётом 2:3.

По итогам 24 туров «Локомотив» набрал 54 очка и оторвался от «Ленинградки», закрепившись на второй строчке турнирной таблице. У петербургского клуба при этом есть матч в запасе, расстояние между командами составляет 5 очков. Лидером чемпионата по-прежнему является казанское «Динамо — Ак-Барс».

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