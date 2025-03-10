«Балтика» сыграла вничью второй матч подряд в Первой лиге

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Калининградская «Балтика» сыграла вничью второй матч подряд в Первой лиге. Во встрече 23-го тура балтийцы на «Ростех Арене» не смогли обыграть волгоградский «Ротор», сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Калининградская команда была сильнее своего оппонента, однако не смогла реализовать свои моменты. Самым явным из них был выход на рандеву с голкипером волгоградцев новичка Брайана Хиля, но сальвадорский футболист не смог переиграть вратаря. Игра завершилась с нулевым счётом. Матч также запомнился обилием карточек. Игроки «Балтики» получили «горчичник» дважды, гости же сфолили на жёлтую четыре раза. В компенсированное время арбитр удалил главного тренера калининградцев Андрея Талалаева.

Несмотря на потерю очков, балтийцы сохранили за собой первую строчку чемпионата. По итогам 23-го тура у калининградцев 47 баллов. Ближайший преследователь в лице московского «Торпедо» имеет на три пункта меньше. В следующем матче «Балтика» на выезде встретится с «Тюменью». Игра 24-го тура запланирована 16 марта.

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