Калининградский «Локомотив» выиграл первый матч плей-офф Суперлиги

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Калининградский волейбольный «Локомотив» выиграл первый матч плей-офф женской Суперлиги. В домашней игре четвертьфинала турнира 10 марта подопечные Андрея Воронкова оказались сильнее екатеринбургской «Уралочки-НТМК», сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первые две партии «Локомотив» выиграл со счётом 25:20 и 27:25 соответственно. Третий сет остался за гостями — 28:26. Четвёртую партию забрали калининградские волейболистки: 26:24. Финальный свисток судьи зафиксировал итоговый счёт 3:1.

Следующая встреча между клубами состоится в Свердловской области 14 марта. Напомним, на стадии четвертьфинала команды будут играть до двух побед. Начиная с полуфинала клубы будут бороться за три победы в пяти матчах.

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