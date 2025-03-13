В пятницу «Локомотив» проведёт ответную игру четвертьфинала Суперлиги

В пятницу, 14 марта, калининградский волейбольный «Локомотив» проведёт ответную игру четвертьфинала женской Суперлиги. Во втором матче плей-офф железнодорожницы в Нижнем Тагиле встретятся с екатеринбургской «Уралочкой-НТМК» в 16:00 (0+).

Первый четвертьфинальный поединок между клубами прошёл в понедельник. Тогда «Локомотив» оказался сильнее соперниц со счётом 3:1. С таким же результатом закончилась и февральская встреча между командами. На ответный матч первого раунда плей-офф волейболистки Андрея Воронкова едут в статусе фаворитов.

Напомним, на стадии четвертьфинала команды будут играть до двух побед. Если в пятницу «Локомотив» проигрывает «Уралочке», то решающая встреча за проход дальше по сетке состоится в Калининграде. Начиная с полуфинала клубы будут бороться за три победы в пяти матчах.