В пятницу «Локомотив» проведёт ответную игру четвертьфинала Суперлиги

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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В пятницу, 14 марта, калининградский волейбольный «Локомотив» проведёт ответную игру четвертьфинала женской Суперлиги. Во втором матче плей-офф железнодорожницы в Нижнем Тагиле встретятся с екатеринбургской «Уралочкой-НТМК» в 16:00 (0+).

Первый четвертьфинальный поединок между клубами прошёл в понедельник. Тогда «Локомотив» оказался сильнее соперниц со счётом 3:1. С таким же результатом закончилась и февральская встреча между командами. На ответный матч первого раунда плей-офф волейболистки Андрея Воронкова едут в статусе фаворитов.

Напомним, на стадии четвертьфинала команды будут играть до двух побед. Если в пятницу «Локомотив» проигрывает «Уралочке», то решающая встреча за проход дальше по сетке состоится в Калининграде. Начиная с полуфинала клубы будут бороться за три победы в пяти матчах.

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