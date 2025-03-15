Калининградка победила на международном турнире для юниоров по вольной борьбе

Спортсменка из Калининграда Екатерина Радышева одержала победу на одиннадцатых международных соревнованиях среди юниоров и юниорок не старше 20 лет, которые состоялись в Якутске. В состязаниях участвовали 66 представителей 14 регионов России и гости из Венгрии, Индии, Монголии, Узбекистана, Кырзызстана, Казахстана и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В весовой категории «62 килограмма» медалистка престижных турниров, победительница первенств России и Европы Екатерина Радышева выиграла три схватки из трёх возможных. Одолев со счётом 4:1 соперницу из Белоруссии, воспитанница Александра Подобедова оказалась сильнее спортсменки из Татарстана со счётом 6:2 и в решающем поединке выиграла у представительницы Монголии со счётом 12:1.