Калининградка победила на международном турнире для юниоров по вольной борьбе

Екатерина Радышева на фото в центре.Фото пресс-службы областного правительства
Екатерина Радышева на фото в центре.Фото пресс-службы областного правительства
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Спортсменка из Калининграда Екатерина Радышева одержала победу на одиннадцатых международных соревнованиях среди юниоров и юниорок не старше 20 лет, которые состоялись в Якутске. В состязаниях участвовали 66 представителей 14 регионов России и гости из Венгрии, Индии, Монголии, Узбекистана, Кырзызстана, Казахстана и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В весовой категории «62 килограмма» медалистка престижных турниров, победительница первенств России и Европы Екатерина Радышева выиграла три схватки из трёх возможных. Одолев со счётом 4:1 соперницу из Белоруссии, воспитанница Александра Подобедова оказалась сильнее спортсменки из Татарстана со счётом 6:2 и в решающем поединке выиграла у представительницы Монголии со счётом 12:1.

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