«Балтика» одержала первую победу в официальном матче в 2025 году

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«Балтика» победила на выезде «Тюмень». Во встрече 24-го тура Первой лиги в воскресенье, 16 марта, калининградская команда обыграла соперников со счетом 1:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Сразу четыре замены в стартовом составе произвел тренерский штаб «Балтики» по сравнению с игрой против «Ротора». Первый тайм прошел на встречных курсах. Моменты были как у одной, так и у другой команды. Единственный опасный момент первого тайма не реализовал сальвадорский новичок «Балтики» Брайан Хиль. Он не попал в пустые ворота из-за пределов штрафной после ошибки вратаря тюменцев.

Второй тайм «Балтика» начала остро, однако взятия ворот хозяев пришлось ждать до середины игрового времени. На 75-ой минуте полузащитник Илья Петров дальним ударом вывел калининградскую команду вперед. Этот гол стал первым для «Балтики» после рестарта чемпионата. Стоит также отметить уверенную игру Максима Бориско, который сделал несколько сейвов и не позволил «Тюмени» забить.

Благодаря первой в 2025 году победе в официальном матче балтийцы оторвались от московского «Торпедо» на три очка и вернули себе единоличное первое место в турнирной таблице. «Балтика» также продлила беспроигрышную серию в Первой лиге до 14 матчей. Следующая игра против «Уфы» пройдет на выезде 23 марта.

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