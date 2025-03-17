Калининградский «Локомотив» выиграл чемпионат России по волейболу на снегу

Фото: правительство Калининградской области
Фото: правительство Калининградской области
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Калининградский «Локомотив» выиграл чемпионат России по волейболу на снегу сезона 2024/2025. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Финальная часть турнира прошла в Красноярске. С 14 по 16 марта сыграли 24 мужские и женские команды из десяти субъектов России, в том числе — одно мужское трио из Кубы. Калининградскую область представляли два состава пляжно-снежного отделения «Локомотива».

«Если квартет Марии Егоровой, Марии Лазуренко, Елизаветы Лудковой и Арины Ряжновой выиграл только четыре матча из шести, уступив на групповой стадии и в финале, то Анна Егорова, Ксения Дабижа и Валерия Кузаева отыграли без поражений и без замен пять матчей, пропустив по жребию стадию 1/8 финала», — отметили власти.

В решающей встрече калининградки победили со счётом 20:18 и 15:8 по сетам. Так, Савельева стала лучшей нападающей турнира и лучшим игроком сезона, Дабижу признали лучшим подающим, а Кузаеву — лучшим защитником.

«Волейбол на снегу играется в формате 3×3, чем отличается от пляжного и классического. Особенный в этом виде спорта и мяч — инвентарь отечественного производства изготавливается с учётом низких температур и выполнен в ярком красном цвете. Укорочен счёт в сетах — игра ведётся в каждом до 15 очков у одной из команд или, при счёте 14:14 и более, до дальнейшего преимущества в два балла», — говорится в сообщении правительства.

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