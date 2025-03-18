Калининградский «Локомотив» вышел в полуфинал Суперлиги

Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» уверенно обыграл «Уралочку-НТМК» и вышел в следующий этап плей-офф. В решающем матче четвертьфинала 18 марта команда Андрея Воронкова победила дома соперниц со счетом 3:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».



Все три партии проходили с игровым преимуществом «Локомотива» и развивались по одинаковому сценарию. Волейболисткам из Калининграда удавалось создать отрыв в середине партии и сохранить преимущество до финального свистка. Первая партия закончилась со счетом 25:20, вторая и третья — 25:17 и 25:16 соответственно.



В полуфинале подопечные Андрея Воронкова встретятся с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга. Первая игра пройдет в Дворце спорта «Янтарный».

