В воскресенье «Балтика» и «Локомотив» проведут матчи в своих чемпионатах

В воскресенье, 23 марта, калининградские «Балтика» и «Локомотив» проведут матчи в своих чемпионатах. Балтийцы сыграют очередную игру в Первой лиге, а железнодорожницы — в полуфинале женской Суперлиги (0+).

Команда Андрея Талалаева в прошлом туре добыла первую победу в официальной встрече в 2025 году. В игре 24 тура калининградцы обыграли на выезде «Тюмень». Следующий матч у балтийцев также будет выездным — в Уфе против местной одноимённой команды. Начало встречи запланировано на 11:00. На данный момент «Балтика» занимает лидерскую позицию в турнирной таблице Первой лиги.

Калининградский «Локомотив» уверенно обыграл «Уралочку-НТМК» в трёхматчевом четвертьфинале женской Суперлиги. В полуфинале волейболистки Андрея Воронкова сыграют с петербургской «Ленинградкой». Следует отметить, что коллектив из Северной столицы занял третье место в регулярном чемпионате. Первые две игры полуфинального противостояния пройдут в Калининграде 23 и 25 марта. Начало первой встречи — в 18:00.