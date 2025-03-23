«Балтика» добыла вторую победу в 2025-м, разгромив «Уфу»

Калининградская «Балтика» добыла вторую победу в 2025 году, разгромив на выезде «Уфу». Встреча 25-го тура Первой лиги в Башкортостане 23 марта закончилась победой калининградцев со счетом 6:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

«Балтика» быстро повела в начале матча. На 7-й минуте дебютный мяч за калининградскую команду забил Брайан Хиль. После навеса с левого фланга он переиграл защитников в воздухе и ударом головой прошил голкипера «Уфы».

Уже через 8 минут преимущество удвоил Николай Титков. Он сильно пробил в правую «девятку». На 21-ой минуте счет стал разгромный. Дублем отметился всё тот же Титков. К 30-й минуте преимущество команды из Калининграда выросло до 4 мячей. Максим Петров головой переправил мяч в ворота уфимского коллектива. Во втором тайме мяч после входа на замену забил Илья Стефанович. А точку на 86-й минуте элегантным дальним ударом поставил Сергей Пряхин. В этом матче сразу 3 игрока «Балтики» отметились 3-я голевыми действиями по системе гол + пас (Николай Титков 2+1, Брайан Хиль и Максим Петров 1+2).

Это самая крупная победа «Балтики» в этом сезоне Первой лиги и вторая — в 2025 году. Первую коллектив Андрея Талалаева добыл неделю назад в Тюмени. До этого балтийцы дважды сыграли вничью в домашних матчах против «Шинника» и «Ротора». По итогам 25 тура калининградцы увеличили отрыв от московского «Торпедо» до 5 очков, так как «автозаводцы» добыли лишь один балл в противостоянии с «Родиной». Следующий матч калининградцы проведут против саратовского «Сокола» 30 марта на «Ростех Арене».