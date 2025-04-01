Три калининградские фигуристки вошли в число победителей турнира в Минске

Оксана Теплова. Фото из личного архива
Оксана Теплова. Фото из личного архива
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Команда из Калининградской области приняла участие в 18 этапе Гран-при Ассоциации развития массового фигурного катания в Минске, три представительницы региональной школы любительского фигурного катания взяли на турнире два серебра и два золота.

Наталья Качко завоевала золото в произвольной программе и «Импровизации». Оксана Теплова стала обладателем серебра в номинации «Интерпретация». У Галины Родионовой — серебро в произвольной программе. Фигуристки представляют клуб «Команда Севостьяновой».

«Взрослое любительское фигурное катание делится по возрастам на категории от детского класса до взрослого, а также по уровню катания. Ассоциация проводит 25 этапов гран-при в течение года, для калининградцев это первый этап, — рассказала Оксана Теплова. — Наш регион представляли шесть спортсменок — две девочки из класса юниоров и четверо взрослых фигуристок-любительниц в возрасте от 27 до 58 лет».

Ассоциация развития массового фигурного катания была создана в 2023 году для объединения фигуристов-любителей разных возрастов, ей возглавляет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва.


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