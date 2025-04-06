Калининградская «Балтика» обыграла хабаровский СКА в выездном матче (фото)

Фото: Telegram-канал ФК «Балтика»
Фото: Telegram-канал ФК «Балтика»
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Калининградская «Балтика» обыграла хабаровский СКА в выездном матче Первой лиги. Игра 27 тура чемпионата прошла в воскресенье, 6 апреля, и завершилась со счётом 1:2, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Счёт в игре открыли хозяева поля. На 27 минуте ворота балтийцев поразил нападающий Георгий Гонгадзе. Калининградцы восстановили равенство в счёте в компенсированное к первому тайму время. Брайан Хиль на 47 минуте замкнул подачу с фланга ударом головой. Выйти вперёд «Балтике» удалось за счёт пенальти, который сразу после перерыва реализовал Виталий Лисакович. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу калининградского клуба со счётом 1:2.

После 27 матчей «Балтика» набрала 59 очков и расположилась на первой строчке таблицы. По состоянию на 09:00 6 апреля расстояние между командой Андрея Талалаева и ближайшим преследователем в лице московского «Торпедо» составляет 8 очков. У «автозаводцев» есть игра в запасе.

Следующий матч «балтийцев» пройдёт дома. 13 апреля калининградцы на «Ростех Арене» встретятся с «Сочи». Начало встречи запланировано на 17:00 (0+).

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