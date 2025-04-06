Хоккеист Александр Овечкин стал лучшим снайпером за всю историю НХЛ

Фото: Michael Miller / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 895-й гол в рамках регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя рекорд канадца Уэйна Гретцки. Об этом пишет «Советский спорт» в воскресенье, 6 апреля.

Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Для достижения отметки в 895 голов Овечкину потребовалось провести 1487 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в то время как Гретцки за аналогичное количество игр забросил 894 шайбы.

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