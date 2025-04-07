Во вторник «Локомотив» начнёт финальную серию чемпионата России по волейболу

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Во вторник, 8 апреля, «Локомотив» начнёт финальную серию чемпионата России по волейболу. В решающей стадии Суперлиги калининградский клуб встретится с казанским «Динамо-Ак Барс». Начало матча запланировано в 17:30 (0+).

«Локомотив» шестой сезон подряд выходит в финал Суперлиги (в сезоне 2019/20 победитель определялся по итогам регулярного чемпионата из-за распространения COVID-19). Первые две игры пройдут в Татарстане 8 и 10 апреля. 14-го серия переедет в Калининград.

«Динамо-Ак Барс» является действующим чемпионом страны. В прошлом году волейболистки из Татарстана завоевали этот титул как раз в матчах с «Локомотивом». Рекордсменом по количеству побед в чемпионатах России является екатеринбургская «Уралочка», которая завоевывала титул 14 раз. Казанцы — семь, калининградцы — два. Московское «Динамо», которое восемь раз становилось чемпионом страны, в этом сезоне впервые не сумело выйти в полуфинал турнира.

В полуфинале «Локомотив» со счётом 3:2 обыграл петербургскую «Ленинградку». «Динамо-Ак Барс» вышел в финал по итогам серии с «Заречьем-Одинцово» (3:0). Параллельно «Ленинградка» и «Заречье» разыграют третье место чемпионата России.

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