Калининградский «Локомотив» проиграл второй матч финала чемпионата России

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Калининградский «Локомотив» проиграл «Динамо-Ак Барс» второй матч финала чемпионата России. Игра прошла в Казани 10 апреля и завершилась со счётом 3:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда.

В этот раз волейболистки Андрея Воронкова сыграли лучше, чем в первом матче. Первая партия завершилась со счётом 25:22. Второй сет также взяли казанки — 25:17. В третьей партии «Динамо-Ак Барс» снова оказалось сильнее со счётом 25:22.

Казанский клуб ведёт в финальной серии, которая продлится до трёх побед (2:0). Решающая стадия женской Суперлиги переезжает в Калининград. Третья игра состоится 14 апреля во дворце спорта «Янтарный». Начало игры запланировано в 19:00 (0+).

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