«Балтика» обыграла «Сочи» в 28 туре Первой лиги

Калининградская «Балтика» победила «Сочи» со счетом 2:0. Матч 28 тура прошел на «Ростех Арене» и собрал 21391 болельщика. Это рекорд посещаемости для домашних матчей «Балткии» в этом сезоне Первой лиги, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первый опасный момент «Балтика» создала на 20-й минуте. Передачу с фланга не замкнул Брайан Хиль. На 39-й минуте счет открыл Николай Титков. После рикошета мяч оказался в ногах нападающего и он уверенно отправил мяч в правый угол ворот «Сочи». Сразу после перерыва Кевин Андраде увеличил преимущество калининградской команды. Центральный защитник оказался на позиции нападающего и переправил мяч мимо вратаря. Оставшийся матч «Балтика» спокойно довела до победы. Счет в матче 2:0.

После возобновления чемпионата 6 из 7-и матчей калининградский клуб провел на ноль. Вследствие поражения московского «Торпедо» от «Чайки» «Балтика» увеличила отрыв от ближайшего конкурента до 11-и очков. Следующий матч против саратовского «Сокола» пройдет 20 апреля на «Ростех Арене». Матч начнется в 17:00 (0+).