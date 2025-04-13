«Балтика» обыграла «Сочи» в 28 туре Первой лиги

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Калининградская «Балтика» победила «Сочи» со счетом 2:0. Матч 28 тура прошел на «Ростех Арене» и собрал 21391 болельщика. Это рекорд посещаемости для домашних матчей «Балткии» в этом сезоне Первой лиги, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первый опасный момент «Балтика» создала на 20-й минуте. Передачу с фланга не замкнул Брайан Хиль. На 39-й минуте счет открыл Николай Титков. После рикошета мяч оказался в ногах нападающего и он уверенно отправил мяч в правый угол ворот «Сочи». Сразу после перерыва Кевин Андраде увеличил преимущество калининградской команды. Центральный защитник оказался на позиции нападающего и переправил мяч мимо вратаря. Оставшийся матч «Балтика» спокойно довела до победы. Счет в матче 2:0.

После возобновления чемпионата 6 из 7-и матчей калининградский клуб провел на ноль. Вследствие поражения московского «Торпедо» от «Чайки» «Балтика» увеличила отрыв от ближайшего конкурента до 11-и очков. Следующий матч против саратовского «Сокола» пройдет 20 апреля на «Ростех Арене». Матч начнется в 17:00 (0+).


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter