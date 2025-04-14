Сборная региона по пауэрлифтингу завоевала 12 наград на чемпионате России (фото)

Сборная Калининградской области по пауэрлифтингу завоевала 12 наград чемпионата России по жиму и классическому жиму. Национальные соревнования прошли в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Во взрослом чемпионате и в первенствах страны среди молодёжи и ветеранов по жиму и жиму классическому соревновались более 500 представителей свыше 50 регионов России.

Сборная Калининградской области, представленная подопечными Олега Косенкова, Бориса Сороки, Артёма Тавастшерны, Анатолия Салькова, Анатолия Цыбульского, Веры Охремчук, Ирины Петуховой и Кирилла Сутыки, завоевала семь золотых, две серебряных и три бронзовых награды, в том числе командное золото в «классике» и личный рекорд России.

Чемпионом и с использованием дополнительной экипировки, и без неё в весовой категории «до 59 килограммов» стал Олег Смирнов, отжав от груди штангу в лучших попытках весом 210 и 152,5 килограммов соответственно.

Чемпионом в «классике» с рекордом России стал Дмитрий Лучкин, в лучшей попытке справившийся со штангой весом 198 килограммов при личном весе в 74 кило. Он превысил собственный рекорд страны, датированный 2021 годом, попутно первенствовав и в абсолютной весовой категории среди всех мужчин-«классиков» чемпионата России 2025.

Мастер спорта России международного класса Арина Демидова из Мамоново была первой в «жиме классическом», при собственной массе в 63 килограмма отжав от груди штангу весом 115 килограммов. В экипировке ей удалось стать второй, с результатом 172,5 килограмма.

Серебряным призёром среди взрослых в весовой категории «свыше 120 килограммов» стал юниор Данила Сваровский, в лучшей попытке справившийся со штангой весом 235 килограммов. Золотую медаль с результатом 230 килограммов в своей весовой категории и приз за третье место в абсолютном сравнении он получил в зачёте первенства России. На недавнем первенстве России 2025 по классическому пауэрлифтингу в Туле Данила Сваровский тоже занял третье место, суммировав в жиме, приседании и тяге 770 килограммов.

В весовой категории «до 93 килограммов» вице-чемпионом стал Анатолий Гудин с результатом 212,5 килограмма.

Ещё два золота — в активе Веры Охремчук и Ирины Петуховой, взошедших на первые ступени пьедесталов почёта женских ветеранских весовых категорий «76 килограммов» и «84 килограмма».

Ещё одна бронза — на счету Вероники Гладченко, ставший среди девушек не старше 18 лет и массой до 57 килограммов третьей с результатом 67,5 килограмма.

Общие усилия сборной позволили калининградцам первенствовать в общекомандном зачёте дисциплины «жим классический».

19 и 20 апреля в городской спортивной школе по силовым видам спорта на улице Потёмкина, 18 состоится чемпионат и первенство Калининградской области по жиму и жиму классическому. Ожидается участие всех ведущих калининградских спортсменов для квалификации в региональную сборную. Начало соревнований в 10:00, вход свободный.