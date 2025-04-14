«Локомотив» победил «Динамо-Ак Барс» в третьем матче финальной серии (фото)

Калининградский «Локомотив» победил «Динамо-Ак Барс» в третьем матче финальной серии чемпионата России. Матч прошел 14 апреля во Дворце спорта «Янтарный» и закончился победой подопечных Андрея Воронкова со счетом 3:2, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

В начале первого сета казанские волейболистки смогли создать отрыв в 6 очков, однако «Локомотив» сократил отставание. Благодаря усилиям Эбрар Каракурт счет с 8:14 стал 12:14. Этого рывка не хватило, чтобы претендовать на партию. Счет в сете 18:25, уверенная победа «Динамо Ак-Барс». Второй игровой отрезок прошел в упорной борьбе, максимальная разница в счете доходила до 3-х очков. У калининградской команды было 3 сетбола. При счете 26:25 мяч после удара Ирины Воронковой прокатился по тросу и предательски упал в аут. Решающий розыгрыш при счете 26:27 длился более 30-и секунд и закончился победой казанского коллектива (26:28).

В середине третей партии «Динамо-Ак Барс» создали отрыв, который в конце сета самоотверженно отыграли волейболистки из Калининграда и при счете 21:21 смогли выйти вперед. Это преимущество они сохранили до конца партии (25:23). В следующем игровом отрезке инициатива была у «Локомотива». Они вели по ходу партии 5 очков, «Динамо» удалось сравнять счет (18:18), но партия осталась за игроками «Локо» (27:25). Решающий сет калининградские волейболистки начали уверенно — повели 4:0. Этот перевес они смогли додержать до финального свистка (15:10). Счет в матче 3:2 в пользу «Локомотива».

Счет в серии 2:1 в пользу клуба из Казани. Следующий матч пройдет 19 апреля во дворце спорта «Янтарный». Игра начнется в 19:00. Финальная серия проводится до трех побед.