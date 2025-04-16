«Локомотив» перевёл финальную серию чемпионата России в решающую игру

Калининградский «Локомотив» победил «Динамо-Ак Барс» в четвертом матче финальной серии чемпионата России. Игра прошла 16 апреля во дворце спорта «Янтарный» и закончилась со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20), сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Начало первой партии осталось за волейболистками из Калининграда (9:3). Игроки «Динамо Ак-Барс» довели разницу в счете до минимума (15:14), но «Локомотив» набрал за следующие 10 розыгрышей 8 очков и довел сет до победы (25:22). Важным моментом рывка стал видеопросмотр, выигранный Андреем Воронковым при 19:16. После долгого изучения эпизода судьи зафиксировали касание мяча на стороне соперника у игрока казанской команды.

Старт второго игрового отрезка ознаменовался небольшими рывками сначала одной, потом другой команды. После счета 10:10 волейболистки «Локомотива» создали отрыв в 10 очков (21:11) и уверенно забрали партию (25:20). Третий сет прошел в упорной борьбе. В середине партии подопечные Андрея Воронкова оторвались от соперниц и сохранили преимущество до финального свистка (25:20). Следует отметить, что у «Динамо-Ак Барс» в матче не принимала участие главный атакующий игрок команды — Брайелин Мартинес.

«Локомотив» сравнял счет по матчам, проигрывая 0:2 в серии (2:2). Решающая игра финальной серии чемпионата России пройдет в Казани 19 апреля (0+).