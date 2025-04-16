«Локомотив» перевёл финальную серию чемпионата России в решающую игру

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Калининградский «Локомотив» победил «Динамо-Ак Барс» в четвертом матче финальной серии чемпионата России. Игра прошла 16 апреля во дворце спорта «Янтарный» и закончилась со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20), сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Начало первой партии осталось за волейболистками из Калининграда (9:3). Игроки «Динамо Ак-Барс» довели разницу в счете до минимума (15:14), но «Локомотив» набрал за следующие 10 розыгрышей 8 очков и довел сет до победы (25:22). Важным моментом рывка стал видеопросмотр, выигранный Андреем Воронковым при 19:16. После долгого изучения эпизода судьи зафиксировали касание мяча на стороне соперника у игрока казанской команды.

Старт второго игрового отрезка ознаменовался небольшими рывками сначала одной, потом другой команды. После счета 10:10 волейболистки «Локомотива» создали отрыв в 10 очков (21:11) и уверенно забрали партию (25:20). Третий сет прошел в упорной борьбе. В середине партии подопечные Андрея Воронкова оторвались от соперниц и сохранили преимущество до финального свистка (25:20). Следует отметить, что у «Динамо-Ак Барс» в матче не принимала участие главный атакующий игрок команды — Брайелин Мартинес.

«Локомотив» сравнял счет по матчам, проигрывая 0:2 в серии (2:2). Решающая игра финальной серии чемпионата России пройдет в Казани 19 апреля (0+).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter